Vrouw uit Drachten (22) mishandelt andere vrouw op avond voor lockdown

vr 29 juli 2022 15.15 uur

LEEUWARDEN - Een inwoonster van Drachten (22) die in november vorig jaar op de avond voor de laatste lockdown betrokken was bij de mishandeling van een andere vrouw, kreeg vrijdag van de politierechter een werkstraf. De rechter waarschuwde dat het voor hetzelfde geld een gevangenisstraf had kunnen zijn.

Laatste stapavond

Het was onrustig op de Kaden in Drachten, in de nacht van 12 op 13 november vorig jaar. Het kabinet had nieuwe coronamaatregelen aangekondigd, het was de laatste stapavond. Na sluitingstijd werd de sfeer op Kaden grimmig. Samen met nog twee of drie andere vrouwen heeft de verdachte een andere vrouw mishandeld. Zowel uit getuigenverklaringen als uit beelden van bewakingscamera’s bleek dat het slachtoffer, terwijl ze op de grond lag, werd geslagen en geschopt.

Verdachte had geluk, letsel was 'relatief licht’

De vrouw kreeg klappen en trappen tegen het lichaam en tegen het hoofd. Ze had geluk, dat het letsel “relatief licht’ was, merkte officier van justitie Rink Janssens op. De vrouw had verwondingen aan haar hand, haar hoofd en ze had een pijnlijke keel. Het had zomaar anders kunnen aflopen, stelde rechter Tom Wolters. “Als dit soort zaken kwaad afloopt dan staan we voor de meervoudige kamer, met een dode of een zwaargewonde”.

“Werd een beetje zwart voor de ogen”

De verdachte was de enige die had verklaard dat ze was bespuugd door het slachtoffer. Volgens getuigen, en het slachtoffer zelf, werd de vrouw vanuit het niets door het groepje aangevallen. De verdachte wist zich bij de politie lang niet alles te herinneren. Ze had drank op. “Ik had goed gedronken. Omdat ze mij in het gezicht spuugde werd het mij een beetje zwart voor de ogen”, zei de Drachtster.

Normaal drie maanden cel

Dat ze de mishandeling had gepleegd terwijl ze onder invloed was, telde voor de officier extra zwaar. Janssens legde nog maar even uit dat normaal gesproken in dit soort zaken drie maanden cel wordt opgelegd. Het werd er niet beter van dat de verdachte kort voor het incident ook al betrokken was bij uitgaansgeweld. Daar had ze een werkstraf voor gekregen. Janssens vond dat ze nog niet in gevangenis thuishoorde en eiste een werkstraf van 120 uur en een voorwaardelijke celstraf van twee weken. Wolters nam de eis over. “Maar de deur naar de gevangenis staat op een kier”, waarschuwde de rechter.