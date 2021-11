Kaden verandert in slagveld op laatste horeca-avond

za 13 november 2021 03.35 uur

DRACHTEN - De laatste horeca-avond op de Kaden in Drachten liep volledig uit de hand. Nadat om 00.00 uur de kroegen en discotheken sloten stonden er honderden feestgangers op straat. Al snel ontstonden er op verschillende plaatsen ruzies waarbij geslagen werd. Kort daarna kwam de eerste politieauto ter plaatse.

Agent in arm gebeten

De agenten probeerden de ruzies te sussen, waarna de mensenmassa hun woede op de agenten uitten. Steeds meer politie kwam ter plaatse om de stappers uit elkaar te drijven. Zelfs de komst van een politiehond hielp niet. Bij een inzet van de hond raakte een van de agenten gewond nadat hij door het dier in zijn arm werd gebeten. De diender werd vervolgens door een collega met spoed weggebracht. Over zijn toestand is op dit moment nog niets bekend.

Kaden schoongeveegd

Nadat er in totaal zo'n 15 politie voertuigen op de Kaden stonden werd besloten om de straat schoon te vegen. Agenten op linie dreven de mensen de Kaden af. De lange wapenstok werd hierbij ingezet en diverse mensen die niet wouden luisteren werden geraakt. Ook werd door diverse omstanders meerdere malen zwaar vuurwerk naar de politie gegooid. Zelfs een ambulance, die een melding had op de Kaden, werd bekogeld.

Aanhoudingen

Er zijn in ieder geval twee personen aangehouden door de politie en zij zijn overgebracht naar het bureau. Rond 1.30 uur was de rust wedergekeerd en vertrok de politie weer.

