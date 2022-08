Man steekt ex met mes in de hals - 4 jaar cel en tbs voor poging tot moord

vr 29 juli 2022 11.15 uur

LEEUWARDEN - Voor een poging tot moord op zijn ex-vriendin is een 41-jarige man, een oud-inwoner van Nijega, dinsdag veroordeeld tot een gevangenisstraf van vier jaar en tbs met voorwaarden. De man kampt met verschillende stoornissen waarvoor hij behandeld moet worden.

Mes van 15 centimeter

De veroordeelde stak zijn ex-vriendin in mei vorig jaar met een mes van 15 centimeter in de hals in haar woning in Drachten. De halsslagader werd net niet geraakt. Tussen de twee zou onenigheid zijn ontstaan over het verwisselen van de accu van een elektrische fiets en een Uber Eats-tas. De man was vanuit Nijega naar Drachten gefietst, naar de woning van zijn ex. De avond ervoor had hij er al bij zijn ex op aangedrongen om toe te geven dat ze fout zat.

Tbs met voorwaarden

In gesproken telefoonberichten naar zijn broer had hij voor het incident aangegeven dat hij zijn ex “dood” zou maken. De officier van justitie ging twee weken geleden uit van poging tot moord met voorbedachte rade en eiste zes jaar cel en tbs met dwangverpleging. De rechtbank neemt die conclusie over. Op advies van deskundigen legde de rechtbank echter wel tbs met voorwaarden op, de 'lichtere’ vorm van tbs, waarbij ook een verplichte behandeling hoort.

'Schizotypische stoornis’

Deskundigen van het Pieter Baan Centrum concludeerden dat de man zwakbegaafd is en lijdt aan een zogeheten 'schizotypische stoornis’ die wordt gekenmerkt door 'emotionele kilheid’. De deskundigen constateerden dat de man “de bijzondere overtuiging heeft helderziend en 'voelend’ te zijn”. Hij voelt zich niet begrepen door anderen mensen en kan geen echte verbinding aangaan met anderen.

“Verdachte niet in staat gedrag van andere mensen te begrijpen”

De rechtbank: “Verdachte is niet in staat emoties, cognities (waarnemingen, red.) en het gedrag van andere mensen te begrijpen”. Het gebruik van cocaïne en cannabis heeft geleid tot versterking van de achterdochtige gevoelens en de ongewone belevingen.

Verdachte toonde totaal geen emoties

Zonder een behandeling is het risico op herhalingen volgens de deskundigen groot. Volgens een politieagent toonde de verdachte totaal geen emoties op het moment dat hij werd aangehouden. Het slachtoffer heeft zelf 112 gebeld. Nadat ze was gestoken vluchtte ze de tuin in. De vrouw kampt tot op de dag van vandaag met de gevolgen van de steekpartij. “De blik die hij in zijn ogen had krijg ik nooit meer weg”, zei ze op de zitting.