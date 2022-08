Mogelijk asbest vrijgekomen bij uitslaande brand in Drachten

di 26 juli 2022 11.45 uur

DRACHTEN - Er is mogelijk asbest vrijgekomen bij de uitslaande brand in een leegstaande woning aan de Zuiderdwarsvaart in Drachten. De brandweer laat deze site weten dat het aannemelijk is dat er asbest is verwerkt in de woning.

Het schuurtje achter de woning heeft in elk geval wel asbestplaten. Het schuurtje werd niet getroffen door de brand. In het dak van de getroffen woning was verder geen asbest verwerkt. "Gezien de staat en het bouwjaar van de woning, is wel aannemelijk dat er asbest in de woning aanwezig is." zo liet de brandweer weten.

Uit voorzorg is de woning afgezet met lint en hekken. Er is namelijk sprake van instortingsgevaar. Dat is ook de reden waarom men niet meer naar binnen kan gaan om een en ander te onderzoeken. Vroeger werd asbest vaak gebruikt, bijvoorbeeld bij schoorsteenplaten. Dus het is aannemelijk dat er asbest verwerkt was in het huis.

De oorzaak van de brand is onbekend. Buurtbewoners wisten wel te melden dat er 's avonds wel vaker mensen omspookten bij het huis.

FOTONIEUWS