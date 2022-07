Schade door grote brand in Nij Beets enorm

ma 18 juli 2022 07.00 uur

NIJ BEETS - De schade door de grote brand in een woonboerderij in Nij Beets is enorm. Zondag brak er rond 14.00 uur brand uit in de woning aan de Krume Swynswei. De brand zou zijn ontstaan in een jacuzzi. Vele brandweerlieden werden zondag ingezet om de situatie onder controle te krijgen.

Om te zorgen dat er genoeg bluswater voorradig was, werden er ook twee groot water transport eenheden van de brandweer opgeroepen. Daarnaast kwamen er ook diverse blusvoertuigen van de brandweer naar Nij Beets toe. Korpsen uit Beetsterzwaag, Akkrum, Tjalleberd, Gorredijk, Drachten, Heerenveen en Joure werden ingezet.

Mobiele kraan

Met behulp van een mobiele kraan zijn de brandende resten uit elkaar getrokken en afgeblust. De brandweer liet om 19.30 uur weten dat zij de situatie onder controle hadden, maar nog wel zullen nablussen. De woonboerderij is compleet verwoest. Er zijn geen dieren of mensen gewond geraakt.

FOTONIEUWS