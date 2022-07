Grote boerderijbrand in Nij Beets

zo 17 juli 2022 14.26 uur

NIJ BEETS - In een boerderij aan de Krume Swynswei in Nij Beets is zondag rond 14.00 uur brand uitgebroken. Al snel werd er door de brandweer opgeschaald. In eerste instantie vanwege de grootte van de woning en de aanwezigheid van dieren. Later liet de brandweer weten dat zowel de bewoners als de dieren in veiligheid waren.

Om te zorgen dat er genoeg bluswater voorradig was, werden er twee groot water transport eenheden van de brandweer opgeroepen. Daarnaast kwamen er ook diverse blusvoertuigen van de brandweer naar Nij Beets toe omdat de brand uitslaand was. Korpsen uit Beetsterzwaag, Akkrum, Tjalleberd, Gorredijk, Drachten, Heerenveen en Joure kwamen ter plaatse.

Bij de brand kwam veel rook vrij die vanuit de verre omtrek te zien was. De brand zou zijn ontstaan in een jacuzzi die in de woning stond. De boerderij kan als verloren worden beschouwd. Salvage zal ter plaatse komen om de bewoners bij te staan bij de afhandeling van de schade.

FOTONIEUWS