ME stond klaar om orde te handhaven bij blokkade ijsfabriek

zo 03 juli 2022 12.55 uur

GORREDIJK - Het had niet veel gescheeld of de Mobiele Eenheid van de politie had de orde gehandhaafd bij de ijsfabriek van Tweede Kamerlid Romke de Jong in Gorredijk. Met een tiental busjes had de politie zich zaterdagavond verzameld bij de meldkamer in Drachten.

De ijsfabriek werd sinds zaterdagochtend door boeren geblokkeerd omdat ze het niet eens zij met het stikstofbeleid van de overheid. De boeren wilden in gesprek met het Tweede Kamerlid. De Jong liet later weten dat hij best in gesprek wilde gaan maar niet op deze manier.

Niet nog een tweede dag...

Burgemeester Ellen van Selm liet zondag aan de Leeuwarder Courant weten dat de politie klaar stond om in te grijpen. "We wilden niet nog een tweede dag...." De boeren bleven namelijk de hele dag de ijsfabriek blokkeren. De hoop was dat ze vanzelf zouden vertrekken maar dat gebeurde niet. Omdat er op een zeker moment plannen waren om te gaan overnachten bij de ijsfabriek, werd besloten om alvast de Mobiele Eenheid op te trommelen. Een tiental busjes verzamelde zich in de avond in Drachten.

Op hetzelfde moment besloten de boeren om toch maar te gaan vertrekken. Een politiehelikopter had op dat moment al rondjes boven Gorredijk gecirkeld. De boeren waren op dat moment ook ingelicht door een agent dat de ME anders een einde zou maken aan de actie. Om 23.00 uur was alleen nog een spandoek een stille getuige bij de ijsfabriek. De rust was toen weer teruggekeerd.

Poll: Burgemeester maakte juiste afweging:

Ja 38.5%

Nee 61.5%

104 stemmen - poll is beëindigd