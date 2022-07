Boeren blokkeren ijsfabriek in Gorredijk

za 02 juli 2022 09.38 uur

GORREDIJK - Een aantal boeren blokkeerde zaterdagochtend de ijsfabriek van De Jong's IJs in Gorredijk. Het bedrijf werd opgezet door Tweede Kamerlid Romke de Jong (D66).

De groep boeren uit Gorredijk en omgeving wilde een gesprek met De Jong. Dat kwam er niet van. Door de blokkade konden de auto's van de fabriek niet uitrijden naar de evenementen waar ze deze zaterdag aanwezig zouden zijn. Het Tweede Kamerlid is overigens ook geen directeur meer van het bedrijf omdat hij vanwege zijn functie het bedrijf op afstand heeft gezet. De Jong staat overigens ook wel open voor een gesprek met de boeren.

De Jong laat in een reactie weten: "De afgelopen weken zagen we nog veel ernstiger vormen van politici intimideren en bedreigen en van geweld tegen politie en hulpverleners. Mijn oproep aan de boeren is: stop daarmee. Zoek het gesprek met politici op een normale manier. Ik, mijn collega Tjeerd de Groot die onze stikstof- en landbouwwoordvoerder is, en alle andere D66'ers staan altijd open voor gesprek. Maar wel vanuit fatsoen en wederzijds respect."

FOTONIEUWS

