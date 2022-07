CDA: 'Koopmans pleegde misdrijf met huisvredebreuk'

do 30 juni 2022 21.00 uur

BURGUM - Nynke Koopmans is donderdagavond tijdens de raadsvergadering van Tytsjerksteradiel beticht van een misdrijf. Het raadslid van BVNL bezocht maandagavond met een groep boeren ongevraagd een besloten bijeenkomst van het CDA in De Pleats in Burgum. Raadslid Gert van der Meijden (CDA) had daar geen goed woord voor over.

Geen benul

Het CDA raadslid werd tijdens de vergadering getriggerd toen Nynke Koopmans tijdens een stemverklaring over een stikstofmotie zei dat Van der Meijden geen benul had van wat de gevolgen zijn van de 25% reductie voor de boeren. Het CDA raadslid reageerde direct met een interruptie: "Ik ben er klaar mee om in de openbaarheid als onbenullig te worden weggezet door een fractievoorzitter die zelf afgelopen maandag een misdrijf pleegde door huisvredebreuk te plegen...."

'Prate wy dat ôf?'

"Dat lit ik my net sizze" reageerde Koopmans in een reactie. Ze wilde dat Van der Meijden ter plaatse aangifte zou doen bij de polite. "Dan wol ik no ophelle wurde... Prate wy dat ôf? Of jo nimme it werom of jo belje no de plysje!" Voorzitter Jeroen Gebben was genoodzaakt om daarop per direct te schorsen en hij nam de twee kemphanen apart bij zich om de kwestie te bespreken. Er is daarop vermoedelijk afgesproken om het bij een stemverklaring te houden.

Aangifte zien

Koopmans trok zich daar aanvankelijk weinig van aan. Toen ze opnieuw het woord kreeg, liet ze de raad weten dat ze er niet uitgekomen waren en dat ze een aangifte wilde zien. Burgemeester snoerde haar daarop figuurlijk de mond waarop ze alleen nog inging op haar stemverklaring over de CDA motie.

Vertrokken

Koopmans heeft daarna de raadsvergadering verlaten. Ze had dat eerder al aangekondigd omdat ze een bijeenkomst met boeren in Aldtsjerk wilde bijwonen. Deze bijeenkomst was bestemd voor boeren om naar hen te luisteren en ontspanning te geven.

Een motie die door BVNL ingediend werd om geen medewerking te verlenen aan het stikstofbeleid van zowel kabinet als provincie Fryslân, haalde het bij lange na niet. Slechts 4 raadsleden (BVNL en VVD) stemden voor. Een genuanceerdere motie van het CDA over het stikstofbeleid haalde het wel (11 voor en 8 tegen).

Klik hier voor de exacte teksten voor de moties van BVNL en het CDA.

Poll: Binnenlopen bij de besloten bijeenkomst CDA:

Dat moet kunnen! 61%

Huisvredebreuk! 39%

59 stemmen - poll is beëindigd