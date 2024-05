Fries EU-debat vindt plaats in Gorredijk

wo 1 mei 2024, 13.57 uur

GORREDIJK - Op maandag 6 mei vindt in de Skâns in Gorredijk het EU-debat van Friesland plaats. Tijdens het debat komen verschillende verkiesbare Europarlementariërs aan het woord.

De parlementariërs gaan met elkaar in debat over onderwerpen die op Europees niveau spelen, maar direct van invloed zijn op de inwoners en ondernemers van Friesland.

Europa dichtbij

Politiek op Europees niveau lijkt soms ver weg, maar dat is vaak niet het geval. Wethouder Rob Jonkman van de gemeente Opsterland: "We denken vaak dat Europa ver weg is, maar

een groot deel van onze wet- en regelgeving wordt in Europa gemaakt. Met dit debat proberen de organiserende partijen Europa dichter naar Fryslân te halen. Het debat biedt

een kans voor inwoners, politici en belanghebbenden om samen te komen en te praten over de toekomst van Fryslân in Europa. Ik moedig alle geïnteresseerden aan om zich aan te melden voor dit mooie evenement."

Politici

Tijdens het debat gaan politici van het CDA (Sjoerd Wijnsma), CU (Anja Haga), VVD (Marco Smit), D66 (Raquel Garcia Hermida-Van der Walle), NSC (Reinout van Malenstein) en GL/PvdA (debater n.t.b.) met elkaar in debat. Onderwerpen die aan bod komen zijn o.a. de woningbouw, de Lelylijn en landbouw.

Debat in Gorredijk

Het EU-debat wordt georganiseerd door de gemeente Opsterland, provincie Fryslân, het Europapact Fryslân en de Vereniging van Friese Gemeenten. Het debat wordt georganiseerd op maandag 6 mei om 19.00 uur in de Skâns in Gorredijk. Iedere geïnteresseerde kan zich kosteloos aanmelden.

Meer informatie, het programma en het aanmeldformulier is te vinden op www.opsterland.nl/eu-debat.

Poll: Wat vind jij de beste bijdrage van de EU voor jou?