Drama in Drachten: zelfdoding op openbare plek

di 30 april 2024, 18.05 uur

DRACHTEN - Bij de rotonde aan de Ampèrelaan in Drachten werd maandagochtend vroeg een asielzoeker aangetroffen. De jongeman had zichzelf van het leven beroofd.

Ruurd Tuinstra was diegene die hem zag en als eerste actie ondernam. Hij vond hem samen met zijn zwager Lucky de Vries. Het leek voor Tuinstra op een routineklus omdat hij regelmatig met een zoekhond voor de organisatie Signi op zoek gaat naar vermiste mensen.

Tuinstra wist wat hij moest doen. Hij zette de bus voor de boom zodat de vele automobilisten op de rotonde het niet meer konden zien. Hij checkte of de man nog in leven was en belde daarna de politie. Pas later begon hij te overdenken wat er was gebeurd.

De onverwachte vondst bleef hem bezig houden. Waarom had deze jongeman zichzelf van het leven beroofd? Waarom deed hij dit bij een drukke rotonde?

Onverwacht

Als Tuinstra met de zoekhond aan het werk is, dan is hij altijd op alles voorbereid. Met behulp van de Signi-zoekhond was bij betrokken bij het terugvinden van zo'n 15 mensen in de afgelopen drie jaar. In al die gevallen kende hij het verhaal van de vermiste, maar deze keer niet. "Ik kin my net foarstelle dat je hielendal fanut it bûtenlân nei Nederlân komme om jezelf fan kant te meitsjen...."

Waarom daar?

Achteraf bekroop bij Tuinstra het gevoel dat de jongeman misschien een 'statement' wilde maken door dit in de publieke ruimte te doen. Dat is in de afgelopen jaren in Drachten (voor zover bekend bij de redactie) nog nooit gebeurd. "Wat is der mis mei de asielopfang? It is erger dan dat wy tinke? Der is miskien wol folle mear oan de hân....."

Ook de wijze waarop sommigen mensen op dit drama reageerden, schoot bij Tuinstra in het verkeerde keelgat. "Het is maar een asielzoeker" werd bij het overdragen van de vondst door iemand gezegd. Tuinstra reageerde: "Wat is dit no foar in opmerking? It giet om minsken, wat in racist...."

Gedenkplek

Op het AZC in Drachten is inmiddels een gedenkplek ingericht met een foto van de man. De leiding van het AZC wil niets vertellen over hem. De bewoners laten WâldNet weten dat er veel mensen verdrietig zijn.

Samen gevoetbald

"Drie dagen geleden heb ik nog met hem gevoetbald" herinnert een bewoner zich buiten de poorten van het AZC. Het slachtoffer komt uit Tunesië en hij zou psychisch depressief zijn geweest. Hij was erg moe en enkele bewoners zagen hem zondag ergens in een hoek liggen.

Eén jongeman is zichtbaar aangedaan tijdens het gesprek en laat een litteken op zijn arm zien. "Soms raak je op het AZC in paniek en dan vlucht je naar je kamer en doe je jezelf iets aan met bijv. een scheermes." Meerdere bewoners doen dat en hij deed het één keer. Het laat zien dat het leven in een asielzoekerscentrum niet makkelijk is. Een andere bewoner weet dat het vaker gebeurt. Zo maakte in maart 2023 een kamergenoot een einde aan zijn/haar leven.

Ondanks de hulp van Google Translate was het voor WâldNet lastig om een goed gesprek met de bewoners aan te knopen. Wel werd duidelijk dat het wonen op een AZC bepaald geen pretje is. De bewoners delen de kamer, badkamer en keuken met andere familie(s).

De politie laat in een reactie aan WâldNet weten dat ze ervan uit gaan dat het gaat om een suïcide. De politie blijft verder terughoudend in het geven van informatie over deze zaak. Het COA wil helemaal niets zeggen vanwege de privacy en omdat het gaat om een zelfdoding.