Boeren 'breken in' op ledenbijeenkomst CDA

ma 27 juni 2022 23.20 uur

BURGUM - Een ledenbijeenkomst van het CDA in De Pleats in Burgum werd maandagavond ruw verstoord door tientallen boeren uit de gemeente Tytsjerksteradiel. De al eerder geplande bijeenkomst had als thema 'stikstof' en het onderwerp was juist in deze laatste weken een 'heet hangijzer' geworden.

Onder leiding van boerin en raadslid Nynke Koopmans nodigden de tientallen boeren zichzelf uit op de bijeenkomst van het CDA. Vice voorzitter Dirk Minne Vis liet daarop alle boeren in de zaal weten dat de doelstelling van de avond was om 'met elkaar in gesprek te blijven en naar elkaar te luisteren'. "Ik tink dat wy dy doelstelling jûn noch steeds helje kinne, ik snap jim ungerêstens...."

De tientallen trekkers hadden even daarvoor kriskras op De Markt hun trekkers geparkeerd om vervolgens met zijn allen als verrassing De Pleats te betreden. Koopmans nam - als zelf uitgenodigde gastspreker - als eerste het woord en daarna volgde een debat met het bestuur van het CDA.

Samen met de boeren werd een duidelijk signaal afgegeven bij de politieke partij. Na een discussie van een klein uur verlieten de meeste boeren weer de zaal om buiten na te praten.

