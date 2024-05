Veertien jaar Gemeente Smallingerland op film

wo 1 mei 2024, 13.46 uur

DRACHTEN - Op dinsdagavond 14 mei presenteren het Fries Film & Audio Archief en Smelne's Erfskip een film over Drachten in de jaren '70 en '80, samengesteld uit de Drachtster Journaals die Anton Stoelwinder in opdracht van de gemeente Smallingerland maakte.

De voorstelling vindt plaats in de Rutger Hauerzaal van Schouwburg De Lawei, voorafgaand aan de film wordt Anton Stoelwinder geïnterviewd over zijn loopbaan als filmmaker.

Cineast Anton Stoelwinder uit Gorredijk maakte in de jaren '70 en '80 veertien journaalfilms over Drachten. Ieder jaar produceerde hij een filmverslag van wat er dat jaar in Drachten was gebeurd.

Zo is te zien hoe VV Drachten het in 1983 opneemt tegen Feyenoord met Johan Cruijff, zijn we aanwezig bij de opening van Kinderboerderij De Naturij met Mies Bouwman en Hans Wiegel, maar ook komt het onverwachte overlijden van burgemeester Van Knobelsdorff aan bod.

De Drachtster journaals duren zo’n 20 minuten per aflevering en zijn door Anton Stoelwinder Filmproducties en Bureau Voorlichting van de gemeente Smallingerland gemaakt. Bas den Oudsten schreef het scenario en de commentaarteksten. Johan van der Zee, maker van Van Gewest tot Gewest, sprak de commentaarteksten in.

Het Fries Film & Audio Archief heeft alle Drachtster journaals gedigitaliseerd. Van hoogtepunten uit de verschillende journaals is een compilatie van 50 minuten gemaakt, die deze avond (eenmalig) in De Lawei vertoond zal worden. De kijker wordt meegenomen naar het Smallingerland onder de burgemeesters Van Knobelsdorff, Zijlstra en Smallenbroek.

De vertoning is op 14 mei in De Lawei om 19.30 uur. Klik hier voor tickets en meer informatie.