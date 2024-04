Bokske Self Storage in Surhuisterveen, oplossing voor opslag

zo 21 april 2024, 10.36 uur

SURHUISTERVEEN - Bokske Self Storage, opgericht door lokale ondernemers Jan Havinga (Havinga Metaal) en Wietze Vrij (IJVR), heeft zijn deuren geopend in Surhuisterveen. Gelegen aan Zoom 34, biedt Bokske moderne opslagoplossingen voor zowel particulieren als bedrijven, met de nadruk op gemak en veiligheid.

"Bij Bokske bieden we een breed aanbod aan opslagunits die je eenvoudig via onze website kunt reserveren", vertelt Wietze Vrij. "Alles is ontworpen om het proces zo makkelijk en snel mogelijk te maken. Je hebt binnen een uur toegang tot jouw opslagunit. Voor klanten die toch liever persoonlijke ondersteuning willen, staan we klaar om te helpen of een rondleiding te geven."

De units bij Bokske zijn ideaal voor het opslaan van diverse goederen. Van meubels tot bedrijfsvoorraad. De faciliteit is ook geschikt voor het bewaren van seizoensgebonden items zoals tuinmeubilair, sportuitrusting of tijdelijke project- en promotiematerialen. Maar ook worden de units veel gebruikt tijdens verbouwingen of verhuizingen. Het is dan een ideale plek om goederen op te slaan die je tijdelijk thuis niet kwijt kunt.

"Self storage is echt een trend geworden in Nederland en de rest van Europa. Steeds meer mensen en bedrijven ontdekken hoe handig het is om extra ruimte te hebben voor hun spullen. Het is perfect voor wie thuis of binnen het bedrijf wat meer ruimte nodig heeft. Daarom zijn we enthousiast om deze handige oplossing nu ook in Surhuisterveen aan te bieden. Bij Bokske Self Storage maken we het makkelijk om die extra ruimte te krijgen, precies wanneer je het nodig hebt."

"De veiligheid van de opgeslagen goederen van onze klanten heeft bij Bokske de hoogste prioriteit," benadrukt Jan Havinga.

"Ons pand in Surhuisterveen is voorzien van 24-uurs cameratoezicht en geavanceerde toegangscontrolesystemen. We hebben geen moeite gespaard om een omgeving te creëren die niet alleen veilig en toegankelijk is, maar ook aansluit op de moderne verwachtingen van zowel particulieren als zakelijke gebruikers."

Ben je nieuwsgierig naar wat Bokske te bieden heeft? Bezoek de website op https://bokske.nl voor meer informatie of om direct een opslagunit te reserveren. Je kunt Bokske ook bellen op 0512 - 231112 of mailen naar info@bokske.nl.

