Mevrouw Kootstra-Spoor blaast 100 kaarsjes uit

wo 29 juni 2022 17.19 uur

HURDEGARYP - Het was deze woensdag precies 100 jaar geleden dat mevrouw Kootstra-Spoor het levenslicht zag. Burgemeester Jeroen Gebben bezocht haar om haar te feliciteren.

Janke Kootstra-Spoor werd geboren op 29 juni 1922 in Burgum. Haar moeder had uit een eerder huwelijk al vier kinderen voordat ze hertrouwde met Atze Spoor, Janke haar vader. Met hem kreeg ze nog vier kinderen waarvan Janke de tweede is.

Haar zus Nienke, die in de zomer van 1923 werd geboren woont naast Janke in Hurdegaryp en hoopt volgend jaar 100 te worden.

Mevrouw Kootstra-Spoor trouwde in 1949 met Jan Kootstra, met wie zij tot 2002 gelukkig getrouwd was. Tijdens haar huwelijk woonde ze met haar man in Rypstjerk, in het huis waar Jan Kootstra zijn hele leven heeft gewoond. Meneer Kootstra was grondwerker van beroep en had daarnaast nog een aantal koeien en schapen.

Mevrouw Kootstra-Spoor heeft voor haar huwelijk in een winkel gewerkt en als huishoudelijke hulp. Na haar huwelijk was ze thuis bij de kinderen. Samen met haar man kreeg mevrouw Kootstra-Spoor drie kinderen, een zoon en twee dochters, zeven kleinkinderen en vijftien achterkleinkinderen. Mevrouw houdt erg van handwerken. Nog steeds is ze actief bij de handwerkclub.

Op 28 juni werd haar jubileum alvast gevierd met onder andere de handwerkclub. Mevrouw is nog scherp van geest, ze speelt nog graag rummikub met haar kleinkinderen. Lichamelijk gaat het ook goed, al heeft ze met lopen een rollator nodig.

