Vandalen vernielen bushokje in Drachten

zo 26 juni 2022 14.30 uur

DRACHTEN - Vandalen hebben in de nacht van zaterdag op zondag een bushokje aan de Noorderdwarsvaart in Drachten vernield. Het glas is op onbekende wijze kapotgemaakt en ligt verspreid over het voetpad.

Niet alleen dit bushokje moest het ontgelden dit weekend. Ook een auto aan de Meent in Drachten werd door vermoedelijk een groepje jeugd onderhanden genomen.