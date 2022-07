Auto vernield met dissel van aanhanger in Drachten

zo 26 juni 2022 14.20 uur

DRACHTEN - Een groep jongeren heeft afgelopen nacht waarschijnlijk de auto van Jasper vernield. De auto stond geparkeerd voor een woning aan de Meent in Drachten. De eigenaar is opzoek naar mensen die mogelijk iets hebben gezien of camerabeelden hebben. De auto is op bizarre wijze onderhanden genomen door vermoedelijk een groep jeugd.

'Met dissel in zijkant gebeukt'

Een geparkeerde aanhanger die in Jasper zijn voortuin staat, is opzettelijk tegen zijn auto geduwd. Door het tafereel sneuvelde het zijraam en raakte ook de zijkant fors beschadigd. "Ze hebben met de dissel in de zijkant gebeukt, zo laat Jasper WâldNet weten. Vermoedelijk heeft hetzelfde groepje ook een container omgetrapt op de Singel.

Aangifte

Volgens Jasper is zijn auto in de nacht van zaterdag op zondag tussen 5 en 6 uur vernield. De buurman heeft na het incident een groep jongeren richting de snackbar op de Singel zien rennen. Jasper heeft aangfite gedaan bij de politie.

Mocht u iets hebben gezien of in het bezit zijn van camerabeelden kunt u contact opnemen met de politie via 0900-8844.

FOTONIEUWS