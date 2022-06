Boeren veroorzaken mega verkeerschaos op A7

wo 22 juni 2022 11.15 uur

DRACHTEN-AZEVEN - Een groot aantal boeren op trekkers veroorzaakte woensdagochtend een verkeerschaos op de snelweg A7 bij Drachten. De ME van de politie probeerde de boeren nog tegen te houden bij de Zuiderhogeweg maar dat liep uit op een mislukking.

De boeren reden langzaam over de A7 richting Heerenveen / Joure. Door de actie ontstond er een lange file auto's op de snelweg tussen Drachten-Azeven en Beetsterzwaag. Er stond lange tijd een file van zeker 8 kilometer lengte. Ook op de Wâldwei (N31) van Leeuwarden richting Drachten stond enige tijd een file van enkele kilometers lengte.

De boeren zijn vanuit het hele land onderweg naar de Gelderse plaats Stroe. Daar wordt 's middags gedemonstreerd tegen de stikstofplannen van het kabinet. Voor zover bekend gaan deze boeren niet naar Stroe. Een deel is bezig om de rijksweg bij de afslag Tijnje te verlaten. Of ze daar hun trekkers opstellen, is niet bekend.

Het verkeer op de A7 ondervond de gehele ochtend hinder. Omstreeks 11.30 uur stond het verkeer ter hoogte van Beetsterzwaag (richting Heerenveen) helemaal stil. Dat kwam omdat de boeren erg langzaam reden. De trekkers reden daarna weer terug richting Groningen en tussen Beetsterzwaag en Gorredijk kwamen ze elkaar tegen op de A7. De politie liet het gebeuren en was in geen velden of wegen te bekennen.

