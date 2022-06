Politie blokkeert oprit richting A7 voor boeren

wo 22 juni 2022 10.19 uur

DRACHTEN - De Mobiele Eenheid van de politie heeft woensdagochtend tijdelijk de Zuiderhogeweg ter hoogte van de fietsbrug richting de A7 afgesloten voor de boeren. Na overleg tussen de organisatie en de Mobiele Eenheid werd de afzetting uiteindelijk opgeheven. Boeren gingen via het fietspad en over de weg richting de A7 om daar langs de weg te gaan staan met hun voertuig. Door de afsluiting ontstond er in korte tijd een verkeerschaos in Drachten.

Deal politie

De boeren hebben in overleg met de politie afgesproken dat zij door mochten rijden en langs de A7 konden staan en niet de snelweg op zouden gaan rijden. De politie hield nog enige tijd de boel nauwlettend in de gaten. Na een tijdje besloten de boeren om alsnog de A7 op te gaan.

Reis uitstellen

Boeren vanuit heel het land zijn onderweg naar de Gelderse plaats Stroe om in de middag te demonstreren tegen de stikstofplannen van het kabinet. Rijkswaterstaat raadt weggebruikers aan de reis uit te stellen. Reden is de drukte op de weg, die is ontstaan doordat op verschillende plekken in het land tractoren op de snelwegen rijden.

