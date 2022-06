Auto belandt in de sloot bij Buitenpost

vr 17 juni 2022 00.54 uur

BUITENPOST - Een automobilist uit Twijzel is donderdagavond met zijn auto van de weg geraakt op de Lauwersmeerweg bij Buitenpost. Hij hield alleen natte voeten aan het ongeval over. De politie en een ambulance kwamen ter plaatse. De automobilist raakte in een bocht de controle over zijn auto kwijt. De auto gleed vervolgens een sloot in.

Uit een blaastest van de agenten bleek dat de automobilist had gedronken. De man moest mee naar het politiebureau in Burgum. Na het doen van een ademanalyse op het bureau werd duidelijk dat hij onder de grens zat. Een bergingsbedrijf heeft de auto geborgen.

Het is niet de eerste keer dat er op deze plek een auto uit de bocht vliegt en in de sloot belandt.

FOTONIEUWS