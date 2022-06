Zeker vijf verschillende wolven actief in Friesland

do 16 juni 2022 19.30 uur

DRACHTEN - Er zijn zeker vijf verschillende wolven actief in Friesland. Dat blijkt uit een tussenrapportage van BIJ12. BIJ12 onderzoekt incidenten en concludeert dat er in Nederland een toenemend aantal zwervende wolven is.

Tussen januari en eind april dit jaar zijn er in Friesland van vijf verschillende wolven dna aangetroffen bij aangevallen schapen. In deze periode zijn er maar liefst 72 schapen doodgebeten.

Schapen

In Gorredijk werden onlangs nog 4 schapen gedood door een wolf, twee anderen raakten zwaargewond. Uit protest legde de boze schapenhouder de gedode dieren langs de kant van de weg.

Pony

Ook de pony van Fenna Devos uit Gorredijk moest het ontgelden. Het dier werd mogelijk ook gedood door een wolf. Ook bij dit incident is er dna afgenomen en dat wordt onderzocht door BIJ12. De uitslag van dit onderzoek is nog niet bekend.

Toename

Het aantal wolven in Nederland neemt nog steeds toe. In de periode van 17 februari tot en met 30 april 2022 is de aanwezigheid van een aantal gevestigde wolven wederom vastgesteld in Nederland. Naast de roedel op de Veluwe zijn er in ons land waarschijnlijk drie paren aanwezig: één zeker in de regio Drenthe/Friesland en twee mogelijke paren op de Veluwe. Daarnaast trokken minimaal 11 zwervende wolven verspreid door het land.

Vijf wolven vonden de dood

Eén van de zwervende wolven is een nakomeling van een wolvenpaar, waarbij de vader afkomstig is van Alpiene populatie en de moeder van de Centraal Europese populatie. Dit is vrij zeldzaam; een vermenging van twee deelpopulaties wordt pas recent in Duitsland af en toe waargenomen. Drie wolven vonden de dood; twee door een aanrijding en één dode wolf is onder verdachte omstandigheden aangetroffen.

