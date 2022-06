Lichtende nachtwolken boven Friese landschap

wo 15 juni 2022 07.30 uur

SMALLE EE - In de nacht van dinsdag op woensdag waren aan de noordelijke hemel lichtende nachtwolken te zien! Waar het zo'n anderhalf uur na zonsondergang slechts moeizaam te zien was, veranderde dit later in de nacht naar een prachtig spektakel.

Het hoogtepunt lag tussen 2.45 uur en 3.45 uur. In combinatie met de mist laag aan de grond was dit een prachtig gezicht. Ondanks een klein beetje bewolking waren de ijskristallen die licht reflecteerden nog goed te zien. Ook de komende nachten is er nog kans. De lichtende nachtwolken kunnen te zien zijn tussen één uur na zonsondergang tot één uur voor zonsopkomst.

