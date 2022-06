Duizenden toeschouwers bij dragraces in Drachten

zo 12 juni 2022 17.48 uur

DRACHTEN - Het was dit weekeinde ouderwets genieten van het vertrouwde dragrace-geluid in de Friese polder. Na vier jaar afwezigheid werd er weer geracet op de airstrip van Drachten met een mooi nationaal en Europees deelnemersveld. De race is een ¼ Mile run. In totaal verschenen er meer dan 170 deelnemers aan de start.

Vrijdagmiddag konden de deelnemers vanaf 15.00 uur trainen op de airstrip om vervolgens al hun pk’s los te laten op de zaterdag en zondag. Op deze dagen werd er ook een demo gegeven door een spectaculaire 15000pk Jet car van team Dragon Hunter II. De Dragon Hunter II verbruikt op 402 meter maar liefst 120 liter brandstof. Het gevoel, de adrenaline en het geluid is niet te beschrijven.

Tijdens het weekend werd er gereden volgens de richtlijnen van de KNAF en de KNMV. De timekeeping was in handen van de DHRA. Dagelijks kwamen circa 3000 tot 4000 bezoekers af op het evenement.

