Vermeende school bij nieuw casino is geen onderwijsinstelling

do 02 juni 2022 12.06 uur

DRACHTEN - De komst van Casino Drachten in hotel Van der Valk kan doorgaan. Enkele maanden geleden kwam aan het licht dat er binnen een straal van 250 meter van het nieuwe casino een school zou staan. Dat zou niet mogen volgens de regels. De gemeente Smallingerland is daarop een onderzoek start.

Inmiddels is duidelijk dat de vermeende school niet een onderwijsinstelling blijkt te zijn, zo laat de gemeente weten. Het ging om het Orthopedagogisch Didactisch Centrum aan de Zonnedauw 2 in Drachten. "Dit is een bovenschoolse voorziening en geen onderwijsinstelling." aldus de gemeente.

Bovenschoolse voorziening

Op de website van de Dienst Uitvoering Onderwijs is hierover het volgende aangegeven: "Een orthopedagogisch didactisch centrum (opdc) is een bovenschoolse voorziening en verbonden aan een samenwerkingsverband. Het opdc dat het samenwerkingsverband is aangegaan verzorgt geen onderwijs, maar levert diensten ter ondersteuning van leerlingen op reguliere scholen voor primair of voortgezet onderwijs."

Geen school

Er is volgens de gemeente dus geen sprake van de aanwezigheid van een onderwijsinstelling binnen 250 meter van Van der Valk Hotel Drachten, de beoogde vestigingslocatie van een speelautomatenhal. Eén van de regels voor de vergunning betrof het feit dat het nieuwe casino niet in een straal van 250 meter van een onderwijsinstelling staat.