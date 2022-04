Gemeente ziet school over het hoofd bij verlenen casinovergunning

do 31 maart 2022 14.10 uur

DRACHTEN - Een casino binnen 250 meter van een school is in de gemeente Smallingerland niet toegestaan, maar toch gaat het waarschijnlijk wel gebeuren. In november vorig jaar heeft de gemeente Smallingerland een vergunning verleend voor een speelautomatenhal. Van de drie partijen die een aanvraag deden voor de vergunning was het Casino Drachten die uiteindelijk de vergunning kreeg.

OPDC Drachten

De vestigingslocatie van deze nieuwe speelautomatenhal is op het terrein bij Van der Valk. Volgens gemeente Smallingerland voldoet deze locatie aan alle eisen. Maar aan de Zonnedauw 2 is OPDC Drachten gevestigd, een onderwijsinstelling voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. Deze leerlingen komen van andere scholen speciaal naar deze locatie om tijdelijk extra ondersteuning te krijgen om daarna terug te keren naar hun eigen school.

Tegen eigen regels in

In de 'verordening speelautomaten' van de gemeente Smallingerland staat dat dit niet is toegestaan. Hierin staat: De burgemeester kan uitsluitend vergunning verlenen voor een speelautomatenhal die gevestigd wordt op een afstand van minimaal 250 meter vanaf de dichtstbijzijnde instelling. Deze afstand moet in dit geval worden gemeten vanaf de hoofdingang van OPDC Drachten tot de perceelgrens van Van der Valk via de openbare weg. Deze afstand is geen 250 meter.

Verdere consequenties

De gemeente Smallingerland laat in een reactie weten dat er een onderzoek is ingesteld. "We zoeken nu uit of er inderdaad sprake is van een onderwijsinstelling aan de Zonnedauw. Als dat het geval is gaan we meten of de afstand tussen het beoogde casino en de onderwijsinstelling meer of minder is dan 250 meter". Het is dus nog niet bekend wat de gevolgen zullen zijn voor de vergunning van Casino Drachten. Opvallend detail is dat één van de andere aanvragen werd geweigerd omdat deze zich binnen 250 meter van een onderwijsinstelling bevond.