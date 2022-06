Twee ongevallen in beide richtingen op A7 Luxwoude

wo 01 juni 2022 13.10 uur

LUXWOUDE - Op de A7 bij Luxwoude zijn woensdag rond het middaguur twee auto's in de slip geraakt. In de richting van Drachten ging het mis, maar ook in de richting van Heerenveen. De vermoedelijke oorzaak is een plaatselijke hagelbui.

Het ambulancepersoneel heeft de betrokkenen onderzocht. Voor zover bekend is niemand gewond geraakt. Een berger heeft de voertuigen opgehaald en weggebracht. Het overige verkeer ondervond hinder van beide ongevallen.

