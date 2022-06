Dode gevallen bij explosie in drugslab in Haule

wo 01 juni 2022 00.30 uur

HAULE - Eén persoon is dinsdagavond om het leven gekomen bij een explosie in een schuur aan de Polderweg in Haule. De explosie vond plaats in een drugslab, zo heeft de politie rond middernacht bekendgemaakt. Een andere man raakte ernstig gewond. Hij werd per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis.

De hulpdiensten werden deze avond, even na 22.00 uur, massaal ingezet voor de explosie. Naast drie ambulances, kwam de brandweer, de politie en het Mobiel Medisch Team per heli ter plaatse. Het is voor de politie nog onbekend of de slachtoffers ook mogelijke verdachten zijn.

De wijde omgeving werd door de politie afgezet. Er is gelijk een onderzoek ingesteld in het ontdekte drugslab. Alles wijst erop dat het om synthetische drugs gaat, zo laat de politie weten. Voordat de politie aan de slag kon, heeft de brandweer de situatie in het drugslab veiliggesteld. Door de explosie zou een muur zijn omgevallen en vlogen zonnepanelen van het dak.

