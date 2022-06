Gewonde bij explosie in schuur in Haule

di 31 mei 2022 22.28 uur

HAULE - Er is dinsdagavond een man gewond geraakt bij een explosie in een schuur bij een woning aan de Polderweg in Haule. Het slachtoffer raakte helemaal zwart geblakerd volgens omstanders. Hij is uit de schuur geholpen naar een ambulance.

De hulpdiensten werden even na 22.00 uur opgeroepen voor de explosie. De politie kwam met veel voertuigen ter plaatse en de agenten die als eerste ter plaatse waren, hadden uit voorzorg zware vesten aangetrokken. Bij de explosie is een muur omver geblazen en vlogen zonnepanelen van het dak.

Blauwe rook

Er zijn drie ambulances ter plaatse gekomen en ook het Mobiel Medisch Team kwam ter plaatse om een arts te brengen. De brandweer kwam eveneens ter plaatse om de situatie na de explosie in de schuur veilig te stellen. De brandweer laat weten dat er geen sprake is van brand. De politie liet daarentegen weten dat de explosie wel leidde tot de brand. Bij aankomst van de hulpdiensten hing er verder een blauwe rook in de omgeving.

Onderzoek

De oorzaak van de brand is vooralsnog niet bekend. Het slachtoffer is per ambulance met spoed overgebracht naar het ziekenhuis. De poltie heeft een onderzoek ingesteld naar de exacte toedracht van de brand. De poltie heeft de omgeving helemaal afgezet. Omstanders vermoeden een drugslab in de schuur. De politie heeft daarover nog niets bekendgemaakt.

FOTONIEUWS