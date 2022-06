Bootje gezonken in Prinses Margrietkanaal

zo 29 mei 2022 17.50 uur

AUGUSTINUSGA - Op het Prinses Margrietkanaal is zondagmiddag een bootje gezonken. Dit gebeurde nabij Blauwverlaat. Het gaat om een zogenaamde opduwer die door een andere boot werd meegesleept.

Nationale sleepbootdagen

Beide vaartuigen kwamen vanuit Zwartsluis en waren onderweg naar de provincie Groningen. In Zwartsluis waren dit weekend de nationale sleepbootdagen. Mogelijk is de schroefas van de opduwer losgeraakt. Als deze er dan uit is, dan zit er een gat in de romp waar water door naar binnen kan.

Andere boot raakte beschadigd

De achterkant van het schip dat de opduwer trok is beschadigd geraakt. Hierdoor kon deze niet op eigen kracht verder. Een ander deelnemer van de Nationale Sleepbootdagen zal komen om de beschadigde boot mee te nemen.

Vaarverkeer op de hoogte gesteld

De vaarweg was door Rijkswaterstaat tijdelijk gestremd. Na de opheffing werd het overige verkeer op de hoogte gebracht van dat gezonken bootje. De gezonken opduwer zal op een later tijdstip worden geborgen. Ook een politieboot kwam nog een kijkje nemen op de plek waar het bootje gezonken is.

FOTONIEUWS