Pand Skihut Drachten ook aangekocht voor ontwikkeling woningen

zojuist geplaatst

DRACHTEN - Na de aankoop van Zuidkade 63-70 in Drachten, bekend als Champino, heeft de gemeente Smallingerland nu ook het pand op nummer 62a aangekocht, lokaal bekend als de Skihut. Met Zuidkade 62a en het achterliggende stuk grond betekent het dat de gemeente alle noodzakelijke gronden in eigendom heeft voor de planontwikkeling van de locatie Zuidkade.

De gemeente wil aan de Zuidkade/De Singel in Drachten ongeveer 80 betaalbare appartementen bouwen voor koop en sociale huur.

Inpandig lopen Champino en Skihut in elkaar door. Ook is er sprake van een verschil in eindtermijnen van gebruik en huur van de panden. Hiervoor wordt met elkaar een aanpak afgesproken.

Woningen bouwen

In samenwerking met WoonFriesland, die de ontwikkelaar Blue Banner bij de planontwikkeling heeft betrokken, wordt inmiddels gewerkt aan de eerste plannen voor het plangebied. Na beide aankopen wil de gemeente graag met de omwonenden in gesprek over deze ontwikkeling en ideeën ophalen.

De Ontwikkelstrategie

De locatie aan de Zuidkade is een onderdeel van de Ontwikkelstrategie. Deze heeft de gemeenteraad vastgesteld om de Woonvisie uit te voeren.

De Ontwikkelstrategie moet voor ongeveer 700 nieuwe woningen zorgen. De gemeente ontvangt hiervoor van het Rijk een subsidie ter hoogte van € 6,3 miljoen uit de Woningbouwimpuls.