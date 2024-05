Aantal drugsdumpingen ook in noorden toegenomen

di 21 mei 2024, 12.34 uur

BOELENSLAAN - Het aantal drugsdumpingen in Noord-Nederland is in 2023 gestegen. Dat meldt de politie. In 2022 zijn er in Friesland, Groningen en Drenthe in totaal 4 dumpingen van drugsafval aangetroffen. In 2023 is dat aantal gestegen naar 9.

Het gaat daarbij om 3 dumpingen in Friesland. Het afval werd aangetroffen in Dokkum, Surhuisterveen en Ingwierrum. In Groningen werd vijfmaal een dumping gedaan en éénmaal in Drenthe.

Ook landelijk is er een stijging te zien in het aantal drugsdumpingen. In totaal werden er 191 dumpingen ontdekt, een stijging van 23 procent ten opzichte van 2022. "Deze stijging blijft wat achter met de stijging van het aantal ontdekte productielocaties."

Geen drugslabs in Friesland geovnden

In Noord-Nederland zijn er in 2023 tien productielocaties aangetroffen, vier minder dan in 2022. Het gaat om locaties waar de productie van synthetische drugs, heroïne of cocaïne plaatsvindt - van conversie en tabletteren, tot versnijden, bewerken en verpakken.

In Friesland zijn er in 2023 geen labs aangetroffen.

In Groningen werden 4 labs ontdekt: in Bellingwolde, Hellum, Ten Boer en Froombosch. "In Drenthe ontmantelden we er 6, in Holsloot, Emmen, Hollandscheveld, Nieuwlande, Nieuw-Amsterdam en Bovensmilde." aldus de politie.