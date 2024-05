Friese Band Wiegels Wjukkelmasine herenigd voor reünieconcert

di 21 mei 2024, 9.51 uur

SNEEK - Na bijna drie decennia van afwezigheid is het zover: de Friese band Wiegels Wjukkelmasine komt weer bij elkaar voor een heus reünieconcert op 22 februari 2025 in het Bolwerk in Sneek. Dit doen ze samen met Sebeare, ook een bekende naam uit de Friese popgeschiedenis.

Een speciale show dus ter ere van het 50-jarig bestaan van het poppodium in 2025. Vanaf het moment dat de show online staat is er een run op de kaartjes, meer dan de helft is inmiddels verkocht Wiegels Wjukkelmasine, opgericht in Bolsward in 1986, was in de jaren 80 en 90 een bekende naam in de Friese muziekscene.

Met hun mix van willefolk en Friese hiphop brachten ze iets nieuws en spannends naar het Friese muzieklandschap. Bekende nummers als 'Wachtsje yn de rein' en 'Unwis' zijn bij velen nog steeds geliefd. In totaal brachten ze vier albums uit, waaronder hun debuutalbum 'CdK' in 1991.

Het reünieconcert belooft een mooie avond te worden voor zowel trouwe fans als nieuwe liefhebbers van Friese muziek.

Naast Wiegels Wjukkelmasine treedt ook de band Sebeare op. Deze band, opgericht in 1993, heeft een prominente plek veroverd in de Friese muziekscene met hun Friestalige nummers en kenmerkende blazersarrangementen.

Het concert op 22 februari 2025 in het Bolwerk wordt een bijzondere avond voor iedereen die van Friese muziek en cultuur houdt. Helemaal omdat deze show in het licht staat van het 50-jarig jubileum van het poppodium. Een mijlpaal die niet onopgemerkt voorbij mag gaan.