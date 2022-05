Bestelbusje Jumbo muurvast in tunneltje

di 24 mei 2022 22.55 uur

OPEINDE - Een bezorger van boodschappen zal zijn tweede werkdag niet snel vergeten. Hij was nog maar net klaar met zijn bezorgronde toen het misging. Hij reed op dat moment vanaf de kant van Rottevalle over de Rydwei richting Drachten. De bezorger schatte de hoogte van het tunneltje verkeerd in en kwam muurvast te zitten.

Een bergersbedrijf had twee uur nodig om het busje los te krijgen. Ondertussen was de bestuurder door een collega opgehaald. De bestelbus zal voorlopig niet te gebruiken zijn. Het is niet de eerste keer dat zo'n gele bus vast komt te zitten op deze plek.

