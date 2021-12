Bezorgbus vastgereden onder tunneltje

vr 26 november 2021 20.35 uur

OPEINDE - De bestuurster van een bezorgbus had zich vrijdagavond vergist in de hoogte van een tunnel. De tunnel aan de Rydwei in Opeinde bleek lager dan de bus. Ze kwam vast te zitten en kon er niet zelf meer onder vandaan komen.

De boodschappenbezorgster had nog een klein aantal adressen te gaan toen het misging. Een berger moest er aan te pas komen om het voertuig weer los te krijgen. De resterende boodschappen zijn overgeladen naar een andere bus en alsnog bezorgd.

