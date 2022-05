Kat beschoten met 4.5mm kogel in Drachten

di 24 mei 2022 13.39 uur

DRACHTEN - Een kat is vorige week met een luchtbuks beschoten in Drachten. Dat laat zijn baasje Jorrit Blom weten aan WâldNet. Hij is op zoek naar de dader(s) en voor de gouden tipgever ligt er een riante beloning klaar.

Aanvankelijk werd nog gedacht aan een vechtpartij maar de dierenarts wist Blom te melden dat de verwonding wel degelijk een stuk hagel of diabolo is. "Onze eerste gedachte was ook dat het een 'vechtwond' betrof totdat de korst verdween en er een perfect 4.5mm gaatje zichtbaar werd." aldus Blom. Hij overweegt nog om aangifte te gaan doen bij de politie.

Meer beschietingen

Afgelopen vrijdag ook een kat beschoten. Dit gebeurde in Drachtstercompagnie. Deze kat werd geraakt in zijn hoofd maar overleefde het wel. Ook dit baasje is op zoek naar de dader(s).