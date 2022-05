Kat met luchtbuks beschoten in Drachtstercompagnie

zo 22 mei 2022 08.30 uur

DRACHTSTERCOMPAGNIE - Is er een kattenhater actief in Drachtstercompagnie? Daar lijkt het wel op. Kat Diesel werd vrijdag namelijk beschoten met een luchtbuks. Het dier raakte gewond aan zijn hoofd, maar overleefde het wel.

In de omgeving van de Alde Wei werd Diesel beschoten. “De kat heeft zelf aan de wond gezeten. We denken dat het kogeltje eruit is, maar we gaan voor de zekerheid nog langs de dierenarts”, aldus het baasje van Diesel.

Het is niet de eerste keer dat er op Diesel is geschoten. Een jaar geleden werd de kat ook al slachtoffer. Toen werd de kat geraakt op zijn rug.

Kattenhater

Het baasje van Diesel is benieuwd of er daadwerkelijk een kattenhater actief is in Drachtstercompagnie: “Wij vragen ons af of meerde katten zijn beschoten of dat alleen Diesel slachtoffer is geworden”.

Diesel is door het incident erg geschrokken, maar maakt het naar omstandigheden goed.