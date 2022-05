Inbreker overlopen in Kollumerzwaag

za 21 mei 2022 14.44 uur

KOLLUMERZWAAG - Een inbreker is vrijdagavond overlopen in Kollumerzwaag. De inbreker probeerde in te breken in een woning aan de David Kloostermanstrjitte. De bewoners schrokken zich een hoedje toen ze zagen dat de man de slaapkamer probeerde binnen te komen.

De inbreker maakte nogal wat lawaai en door het gestommel aan de achterzijde van de woning werden de bewoners omstreeks 23.30 uur gealarmeerd. Ze lieten goed van zich horen toen ze op een zeker moment een arm door het raam naar binnen zagen komen.

De inbreker sloeg direct op de vlucht. De politie is gelijk gealarmeerd en ter plaatse gekomen in Kollumerzwaag. Samen met een hondengeleider is er in de omgeving een onderzoek ingesteld. De verdachte werd niet meer aangetroffen.