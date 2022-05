Groot project van start tussen Centrale As en Quatrebras

vr 20 mei 2022 15.30 uur

NOARDBURGUM - De werkzaamheden langs de Oude Commissieweg bij Quatrebras zijn inmiddels in volle gang. Het gaat om een project van Verkley uit Drachten dat zich grotendeels afspeelt in de weilanden tussen de Centrale As en de doorgaande weg onder Quatrebras.

Het gaat om een 500 mm PE leiding welke wordt aangelegd tussen het pompstation in Noardburgum en het waterwingebied bij Garyp. De werkzaamheden vinden plaats tussen 12 mei tot en met 28 juli.

Onder N356 door

De ruwwaterleiding wordt in de grond aangelegd en met een gestuurde boring wordt de leiding onder de Oude Commissieweg (N356) door getrokken. Dit gebeurt op een diepte van zo'n 16 meter. Het tracé loopt vervolgens via de weilanden naar en langs de Centrale As.

Aquaduct

Bij het aquaduct staat momenteel een lasinstallatie waar de leidingen aan elkaar gezet worden. De leiding gaat bij het aquaduct onder het Prinses Margrietkanaal door richting de Stinswei. Daar wordt de leiding gekoppeld aan het bestaande waterwingebied. Dankzij de nieuwe leiding kan er straks extra water naar het pompstation in Noardburgum gepompt worden.

Zuiveringsinstallatie in 2029

De laatste jaren zijn er veel zaken rondom het pompstation in Noardburgum vernieuwd. In 2024 zal de start worden gemaakt voor de bouw van een nieuwe zuiveringsinstallatie. In 2029 moet de nieuwe zuiveringsinstallaties volledig in bedrijf zijn. Daarna (in 2030) worden de huidige zuiveringsgebouwen gesloopt. De totale oplevering is in 2031.