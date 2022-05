Automobiliste (35) mist bocht en ramt tuinhek

wo 18 mei 2022 11.55 uur

GARYP - Een 35-jarige automobiliste uit de gemeente Tytsjerksteradiel is woensdagochtend met volle vaart in een tuin gereden van een dierenpension aan de Earnewarre bij Garyp. De bewoners alarmeerden gelijk de hulpdiensten.

Zowel de politie, een ambulance als de traumahelikopter kwamen ter plaatse voor de eerste hulpverlening. Het werd al snel duidelijk dat de vrouw de bocht naar links helemaal gemist had en gewoon rechtdoor was gereden. De auto ramde eerste nog een boom waarna het voertuig diverse onderdelen op de oprite van het dierenpension verloor. Het voertuig kwam uiteindelijk in de tuin tot stilstand.

De vrouw is per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis. De politie is meegegaan naar het ziekenhuis voor het afnemen van een alcohol- en drugstest. Ze testte in elk geval positief op het gebruik van verdovende middelen.

Een berger heeft het voertuig uit de tuin gehaald en afgevoerd.

