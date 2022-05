Hennepteler uit Ureterp leed aan depressiviteit

wo 11 mei 2022 13.10 uur

LEEUWARDEN - Een 33-jarige oud-inwoner van Ureterp had begin vorig jaar een wietplantage in huis. Woensdag werd hij door de politierechter veroordeeld tot een werkstraf.

De ontdekking van de kwekerij vormde in zekere zin een keerpunt voor de verdachte, hij weet nu wat hem mankeert. De man woont inmiddels in Drachten.

Stroomvoorziening

Nadat de politie de kwekerij had ontdekt moest de hij zijn woning aan de Tumpstrjitte verlaten. Hij had in huis een wietplantage gebouwd met 113 planten. Hij had het eerst geprobeerd in een tent, met tien planten. Dat was op een mislukking uitgedraaid. Hij deed nog een poging, ditmaal met veel meer planten en een stroomvoorziening die door een handige vriend was aangesloten.

Bromgeluid en warmte

In februari vorig jaar begon hij met telen. Al gauw kreeg de buurvrouw argwaan. Zij hoorde continu een brommend geluid en vond dat er wel erg veel warmte kwam vanuit de woning van de buurman. De vrouw belde de politie. Op 8 april kwamen de agenten aan de deur. Aanvankelijk beriep de Ureterper zich op zijn zwijgrecht, woensdag bij de politierechter gaf hij openheid van zaken.

Auto van vriendin in brand gestoken

De ontdekking van de wietplantage luidde ook meteen de afsluiting van een slechte periode in zijn leven in. Hij werd een paar maanden nadat de kwekerij was ontdekt, in juli vorig jaar, veroordeeld voor brandstichting. In 2018 had hij tot twee keer toe de auto van zijn ex-vriendin in brand gestoken. Nadat de kwekerij was ontdekt en hij uit zijn woning was gezet, had hij zich bij de huisarts gemeld.

Incalculeren

Inmiddels is hij in de hulpverlening beland, het bleek dat hij al langere tijd kampte met

depressiviteit. De man heeft al 2200 euro aan Liander moeten betalen, voor de illegaal afgetapte stroom. Bij het bepalen van de hoogte van de straf moest de rechter volgens de wet incalculeren dat de hennepzaak meegenomen had kunnen worden bij de rechtszaak over de brandstichtingen. De kwekerij werd ontdekt voordat die zaak werd behandeld.

Proeftijd loopt door

De rechter schatte dat de werkstraf die dan uit de bus was gekomen 80 uur had moeten zijn. Een voorwaardelijke straf bleef achterwege. De verdachte heeft voor de brandstichtingen een werkstraf van 240 uur gekregen - daar is hij nog steeds mee bezig - plus een voorwaardelijke gevangenisstraf van een jaar. Die proeftijd loopt nog wel even door, redeneerde de rechter.