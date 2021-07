Auto ex in brand gestoken:geen celstraf voor Ureterper

do 22 juli 2021 13.50 uur

LEEUWARDEN - De Ureterper (32) die in 2018 tot twee keer toe de auto van zijn ex-vriendin in brand stak, hoeft niet terug naar de gevangenis, zoals het Openbaar Ministerie (OM) twee weken geleden eiste. De man moet zich wel laten behandelen.

Twee keer auto in brand gestoken

De rechtbank veroordeelde de Ureterper tot een werkstraf van 240 uur, een voorwaardelijke celstraf van 12 maanden. In januari en maart 2018 stak de man tot twee keer toe in het holst van de nacht de Ford Focus van zijn ex-vriendin in brand. Beide keren veroorzaakte dat het nodige gevaar, niet alleen voor de woning van de ex, ook voor haarzelf, ze lag te slapen.

Uit boosheid en frustratie

Bij de tweede brand was ook haar nieuwe partner in de woning. De auto’s stonden vlakbij de woning. De Ureterper ontkende alles in eerste instantie, maar op de zitting erkende hij dat hij uit boosheid en frustratie de branden had gesticht. Zijn ex had hem berichten gestuurd die hij als vernederend had ervaren. Hij wilde haar bang maken. Het OM eiste twee weken geleden twee jaar cel plus een jaar voorwaardelijk.

Ouderdom van de zaak

De rechtbank ging daar niet in mee. Dat had te maken met de ouderdom van de zaak, die meer dan drie jaar op plank heeft gelegen, en het feit dat de verdachte een positieve draai aan zijn leven heeft gegeven. De man heeft afstand genomen van zijn ex-vriendin en hij is in behandeling gegaan. Hij had geen strafblad en heeft zich sinds de brandstichtingen niet opnieuw schuldig gemaakt aan strafbare feiten.

Bestelbus werkgever in brand gestoken

Er stond nog een derde brandstichting op de dagvaarding: in mei 2018 had hij de bestelbus van zijn werkgever, een koeriersbedrijf in Leeuwarden, in brand gestoken. De Ureterper voelde zich niet op zijn plek bij het bedrijf. De man was destijds depressief. Vanwege zijn psychische toestand was hij verminderd toerekeningsvatbaar.

Behandeling afmaken

De rechtbank bepaalde dat hij de behandeling moet afmaken en dat hij geen contact mag opnemen met de ex-vriendin, haar nieuwe partner en haar moeder. Zijn ex-vriendin is doodsbang voor hem, net als de nieuwe partner. Bij haar is een posttraumatische stressstoornis vastgesteld. Ze verblijft momenteel in een revalidatiekliniek.