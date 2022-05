Redders geëerd met speciale medaille

ma 02 mei 2022 17.45 uur

DRACHTEN - Burgemeester Jan Rijpstra van Smallingerland heeft maandag vijf van de zes redders geëerd met een medaille.

Dit zestal sprong vorig jaar november in de sloot om een slachtoffer uit z'n voertuig te halen die ondersteboven in de sloot lag. En met succes want het bewuste slachtoffer, de 78-jarige Wijbren van der Werff uit Drachten, was ook gewoon aanwezig in de raadzaal. De zesde redder zal op een later tijdstip zijn medaille ontvangen.

Auto van de weg geraakt

Het was op 24 november 2021 dat Van der Werff in zijn auto van de N31 af raakte en ondersteboven in de sloot terecht kwam. Een aantal mensen zag het gebeuren en zette de auto stil om het slachtoffer te hulp te schieten. Ze sprongen het ijskoude water in en brachten het slachtoffer naar de kant.

Daar is, in afwachting van de hulpdiensten, begonnen met het reanimeren. "Eigenlijk wisten we niet precies hoe we moesten reanimeren, maar we zijn maar gewoon begonnen. Al snel opende hij (red. de heer van der Werff) weer zijn ogen", aldus een van de redders.

"EHBO diploma voor basisschool kinderen"

Mede hierom gaf de burgemeester aan voorstander te zijn van cursussen aan kinderen en scholieren. "Het zou mooi zijn als we kunnen afspreken dat alle kinderen een ehbo diploma hebben behaald als ze van basisschool komen. En voor scholieren van het voortgezet onderwijs een reanimatiecursus."

Trotse burgemeester

Maar bovenal was de burgemeester trots op de redders. "En we zijn natuurlijk blij dat dankzij hen de heer Van der Werff er nog is", sprak Rijpstra tijdens de bijeenkomst. Daarnaast zei hij trots te zijn op de redders en ze ook dankbaar was.

Speciale medaille

De vijf aanwezig redders kregen een bronzen medaille uitgereikt met de daarbij behorende oorkonde van de Koninklijke Maatschappij tot Redding van Drenkelingen. De Maatschappij tot Redding van Drenkelingen bekroont mensen die iemand hebben gered van de verdrinkingsdood. Dit doen zij al meer dan 250 jaar, maar slechts zo'n 50 redders per jaar ontvangen zo'n medaille. Namens hen was Dr. E. Briët aanwezig bij deze uitreiking.

De redders

De aanwezige redders werden één voor één naar voren geroepen. Allereerst de heer De Vries en zijn dochter uit Sumar. Zij reden over de N31 toen ze zagen dat er wat aan de hand was. De Vries: "Ik gooide mijn jas naar mijn dochter en sprong het water in. Maar voor ik het doorhad was zij al naast mij in het water."

Daarna was het de beurt aan de heer De Vos. Die zijn rol zelf niet zo groot vond, maar dat werd door de andere redders in de zaal tegengesproken. Na hem kwam de heer Van Straten. Hij had samen met onder andere de heer Nijboer er voor gezorgd dat het slachtoffer op het droge kwam. Nijboer was de laatste die zijn medaille kreeg. Hij is hobby duiker, wat hem hielp om rustig te blijven toen hij in het water bezig was.

Na de bijeenkomst werd er nog nagepraat onder het genot van oranjekoek en een drankje.

FOTONIEUWS