Ernstig ongeval op Wâldwei bij Nijega

wo 24 november 2021 09.32 uur

NIJEGA - Een ernstig ongeval vond woensdagochtend plaats op de Wâldwei bij Nijega. Bij de uitvoegstrook richting Burgum raakte een automobilist van de weg. Het voertuig schoot achter de vangrail langs en kwam op de kop in de sloot tot stilstand.

Omstanders zijn gelijk in actie gekomen en in het water gesprongen om hulp te verlenen. In de tussentijd werden de hulpdiensten massaal gealarmeerd. Twee ambulances, de brandweer en de politie kwamen ter plaatse. Ook de traumahelikopter landde in het weiland naast de plek van het ongeval.

Het slachtoffer is uit het voertuig gehaald en aanvankelijk behandeld in het weiland aan de overkant van de sloot. Met ladders is vervolgens via de auto een brug gemaakt over het water. Op deze wijze kon het slachtoffer naar een ambulance worden geholpen.

Nadat het slachtoffer op het droge was geholpen, is deze met spoed per ambulance overgebracht naar het MCL in Leeuwarden.

FOTONIEUWS