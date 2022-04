Poldermolen De Tochmaland doet ook mee met recordpoging

za 09 april 2022 18.13 uur

KOLLUM - Dit jaar viert het Gilde van Vrijwillige Molenaars het 50 jarig jubileum en heeft daarom 2022 uitgeroepen tot Jaar van de Molenaar. De Molenaars die zijn aangesloten bij het Gilde van Vrijwillige Molenaars hebben zaterdagmorgen tussen 11.00 uur en 12.00 uur een recordpoging gedaan om, in het kader van het Jaar van de Molenaar, alle draaivaardige molens in Nederland gelijktijdig te laten draaien.

Ook Poldermolen De Tochmaland in Kollum met molenaars Piet Korse en Tineke Popma deed mee met de recordpoging. Door de harde wind was het een prachtig gezicht. In Nederland deden meer dan 700 molens verdeeld over alle 11 molenprovincies mee.

De Nederlandse molenaars werden bij dit record ondersteund door molenaars uit: Verenigd Koninkrijk; Duitsland; Denemarken; Oostenrijk; Hongarije; Bulgarije en zelfs in Nieuw Zeeland stond men soms ’s nachts op om gelijk met de molenaars in Nederland hun molen te laten draaien.

In 1972 is het Gilde van vrijwillige Molenaars opgericht door een aantal enthousiaste molenaars die het beroep en ambacht van (wind- en water)molenaar aan het hart ging en deze voor de toekomst veilig wilden stellen. Het Gilde richt zich daarom op de opleiding van molenaars en functioneert tevens als belangenvereniging voor haar leden. Nu, 50 jaar later, is het Gilde een vereniging met 2600 leden, waarvan ongeveer 1500 gediplomeerde molenaars, een groot aantal leden-in opleiding, molengidsen, jeugdleden en donateurs. Deze leden zijn allen actief op één van de nog ongeveer 1200 in ons land bestaande en in bedrijf zijnde historische molens. Een mooie waardering is de erkenning door UNESCO van het “Ambacht van Molenaar” als immaterieel erfgoed.

Het behalen van dit draairecord heeft als doel het belang van het ambacht van molenaar bij het behoud van de molens in Nederland te onderstrepen. Het Gilde hoopt hiermee de interesse voor het ambacht van molenaar te vergroten om zo meer vrijwilligers te werven zodat onze molens ook in de toekomst kunnen blijven draaien.

