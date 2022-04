Definitief zebrapad ligt eindelijk op zijn plek

za 09 april 2022 09.00 uur

DRACHTEN - Eindelijk is er een nieuw definitief zebrapad aangelegd op de Burgemeester Wuiteweg in Drachten. De eerste werkzaamheden zijn eind 2021 van start gegaan. Vanwege de weersomstandigheden is toen in overleg met de aannemer besloten om verder te gaan in april. Wel werd er een tijdelijk zebrapad aangelegd. Met weinig succes, de witte banen waren namelijk al snel weer verdwenen van het wegdek.

Veel ouderen moeten de drukke weg regelmatig oversteken om van de Serviceflat naar het zorgcentrum te komen. Na een jarenlange discussie tussen bewoners en de gemeente is er eindelijk geluisterd. Het nieuwe zebrapad kon - na een week vol werkzaamheden - vanaf vrijdagmiddag in gebruik worden genomen.

Voor het zebrapad werd een budget van €60.000 euro beschikbaar gesteld. Voor dit bedrag is de weg verbreed, nieuw rood asfalt aangelegd en werd er een middengeleider geplaatst. De middengeleider moet er mede voor zorgen dat mensen veilig de weg over kunnen steken.

Poll: Wat vind jij van het nieuwe zebrapad?

Super! Veiligheid staat voorop 89,3%

Onzin! Weggegooid geld 3,6%

Kan mij niet zoveel schelen 7,1%

28 stemmen - poll is beëindigd