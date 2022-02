Weinig over van tijdelijk zebrapad in Drachten

zo 13 februari 2022 12.50 uur

DRACHTEN - Eind 2021 werd aan de Burgemeester Wuiteweg in Drachten een tijdelijk zebrapad aangelegd. Nu, nog geen twee maanden later, is er van de strepen al bijna niks meer te zien. Toch duurt het nog even voordat de definitieve oversteekplaats gerealiseerd gaat worden.

'Binnen budget'

De gemeente Smallingerland kon niet vertellen wat deze tijdelijke zebra precies kostte. Wel lieten zij weten dat het binnen het budget van de complete aanleg van de oversteekplaats viel. Het budget bedraagt 60.000 euro. Voor dit bedrag zal de weg worden verbreed, nieuw rood asfalt worden aangelegd, een middengeleider geplaatst en het definitieve zebrapad worden aangelegd.

April weer verder

De eerste werkzaamheden zijn eind 2021 van start gegaan. Vanwege de weersomstandigheden is toen in overleg met de aannemer besloten verder te gaan in april. Het definitieve zebrapad zal worden aangelegd door middel van een coating. Het huidige tijdelijke zebrapad werd gemaakt van wegverf waardoor de witte banen door slijtage snel kon verdwijnen.

FOTONIEUWS