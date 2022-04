Onderzoek van start, woning aan Skieding werd nacht lang bewaakt

wo 30 maart 2022 11.45 uur

DRACHTSTERCOMPAGNIE - Een woning aan de Skieding bij Drachtstercompagnie is in de nacht van dinsdag op woensdag bewaakt in afwachting van de landelijke faciliteit ontmantelen (LFO) van de politie. Het team van de LFO kwam in de loop van de ochtend ter plaatse.

De woning kwam dinsdagavond bij de politie in beeld toen de brandweer in actie moest komen voor een mogelijke brand. Een getuige had gebeld omdat hij rookwolkjes zag. Als snel werd duidelijk dat er iets niet pluis was bij de woning. Twee mannen werden diezelfde avond door de politie aangehouden.

Met een drone is vanuit de lucht de situatie in kaart gebracht. Ook is de blauwe auto - waarin één van de verdachten wilde vluchten - onderzocht.

Luchten

De woning is in de ochtend eerst met ventilatoren gelucht en daarna zijn de experts van de politie naar binnengegaan voor onderzoek. Wat zich in de woning bevindt, is nog altijd niet duidelijk. Vermoedelijk gaat het om een drugslab (of hennepkwekerij). De politie wil daar tot op heden nog geen uitsluitsel over geven.

