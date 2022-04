Twee aanhoudingen in Drachtstercompagnie, mogelijk drugslab ontdekt

di 29 maart 2022 19.59 uur

DRACHTSTERCOMPAGNIE - Twee mannen zijn dinsdagavond door de politie aangehouden bij een woning aan de Skieding bij Drachtstercompagnie. Wat er precies aan de hand is, wilde de politie dinsdagavond nog niet vertellen maar was in elk geval sprake van een 'verdachte situatie'.

Alles begon deze avond toen een man uit Ede een rookwolkje zag bij de woning. Hij belde omstreeks 19.12 uur de brandweer en korte tijd later kwamen zowel de brandweer als politie ter plaatse. Er werd aanvankelijk in de tuin wat rommel afgeblust dat rookte.

Vluchtpoging

Eén van de twee verdachten kwam op een zeker moment ten tonele toen hij met de auto vanaf achter probeerde te vluchten. Hij is daarop vrijwel direct door agenten aangehouden. Even later werd ook een tweede verdachte aangehouden. Mogelijk hielden ze zich op in het hok achter de woning. De twee zijn door de politie overgebracht naar het bureau.

De politie heeft daarna de omgeving van de woning afgezet met lint en een plaats delict gemaakt. Het is vooralsnog niet duidelijk wat de aanleiding is. Mogelijk is het drugsgerelateerd en betreft het een hennepkwekerij of drugslab.

