Steekpartij pizzeria Surhuisterveen: eis 16 maanden voor poging doodslag

ma 28 maart 2022 17.10 uur

LEEUWARDEN - Tegen de Surhuistervener (21) die in de nacht van 8 op 9 oktober vorig jaar de 52-jarige eigenaar van een pizzeria in Surhuisterveen met een mes in de rug stak, is maandag wegens poging tot doodslag een celstraf van 16 maanden plus 8 maanden voorwaardelijk geëist. Volgens de officier heeft de verdachte, door het slachtoffer met een mes in de rug te steken, de kans dat de man zou komen te overlijden op de koop toe genomen.

Op hoge benen naar pizzeria

"Het gaat nergens over", zei de officier over de aanleiding tot de steekpartij. Er was wat gedoe geweest om de schoonmoeder van de verdachte. Die zou haar shag en telefoon in de pizzeria hebben laten liggen. Terwijl die kwestie door de pizzabaas eigenhandig was geregeld - de man had de telefoon bij de schoonmoeder gebracht en haar wat sigaretten gegeven - toog de verdachte tot twee keer toe op hoge benen naar de pizzeria.

Zaak uitpraten

De eerste keer ging hij met twee vrienden, nadat hij vond dat zijn vriendin aan de telefoon door de pizzabaas onheus was bejegend. Nadat hij in eerste instantie was weggegaan, ging hij toch weer terug. Ditmaal samen met zijn vriendin. Hij wilde toch nog de zaak uitpraten met de eigenaar, zei de Surhuistervener. "En dan nog even wat bestellen en naar huis".

Mesje in broekzak

Volgens hem werd er meteen toen hij de pizzeria betrad 'hoteldebotel gedaan' door het personeel. Zijn vriendin zou zijn uitgescholden en hij kreeg een soort van 'vechtsporttrap'. Het mesje had hij uitgeklapt in zijn werkbroek. Op beelden van een mobiele telefoon is te zien dat hij het mesje uit zijn linkerbroekzak haalt en met rechts over pakt. Vervolgens pakt hij zijn klomp, maar voor hij iets kan doen, wordt hij door zijn vriendin naar buiten geduwd.

In de rug gestoken

Daar kwam het opnieuw tot een schermutseling, waarbij de eigenaar van de pizzeria in de rug werd gestoken. De man was over de vriendin gestruikeld en ten val gekomen. Een getuige had gezien dat Surhuistervener op het slachtoffer in stak. De verdachte beweerde dat hij niet meer wist wat er buiten de pizzeria is gebeurd.

Bang voor de dag dat de verdachte vrij komt

"Bij mij ging het licht uit", aldus de Surhuistervener. Hij wist alleen nog dat hij wild om zich heen had geslagen. "Ik had niet in de gaten wat ik in mijn handen had". Tegen de politie had hij gezegd dat hij bang was dat hij met het mes op de pizzabaas was gevallen. Het slachtoffer had een steekwond die in het ziekenhuis is geplakt. De artsen waren bang dat hij een klaplong had, maar dat viel mee. De man schreef in een slachtofferverklaring dat hij bang is voor de dag dat de verdachte vrij komt.

'Een stuk kruit dat vlam vat'

Volgens de Surhuistervener hoeft de man daar geen angst voor te hebben. “Het doet mij pijn dat er iemand gewond is geraakt”. Hij wil van de alcohol af. Hij omschreef zichzelf als “een stuk kruit dat vlam vat” als hij heeft gedronken. “Ik reageer dan anders en veel te fel”. Hij is eerder veroordeeld voor geweldpleging. De laatste zaak diende in februari vorig jaar.

Contactverbod

Toen had hij samen met een paar maten de auto van een pizzabezorger met knuppels bewerkt. Het ging toen om een andere pizzeria. De reclassering vond dat hij behandeld moet worden en dat de rechtbank een alcoholverbod op moet leggen. Met dat advies is hij het wel eens. Ook wil hij zich houden aan het door de officier geëiste contactverbod met de pizzabaas. De eigenaar van de pizzeria wil 1000 euro smartengeld.

De rechtbank doet over twee weken uitspraak.