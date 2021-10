Messentrekker (21) nam eerder al pizzakoerier te grazen

di 12 oktober 2021 11.10 uur

SURHUISTERVEEN - De 21-jarige man uit Surhuisterveen, die vrijdagnacht een mes trok in zijn woonplaats, heeft eerder een pizzakoerier te grazen genomen. Dat gebeurde met een vriendengroep in Augustinusga.

De 21-jarige verdachte werd vrijdagnacht door de politie opgepakt. Hij wordt verdacht van het neersteken van een 52-jarige eigenaar van een grillroom in Surhuisterveen. De man ging door onbekende oorzaak door het lint en stak op een zeker moment het slachtoffer neer. De man werd per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis.

Eerder veroordeeld

Uit onderzoek van deze site blijkt dat de verdachte in februari van dit jaar door de politierechter werd veroordeeld voor een aanval op een pizzakoerier aan de Legeloane in Augustinusga in februari 2019.

De Surhuistervener had, samen met een paar maten, begin februari 2019 de auto van de man vernield met stokken en koperen buizen. Dit was overigens een andere horecagelegenheid dan die van afgelopen vrijdagnacht.

Voorwaardelijke werkstraf

De man kreeg in februari een voorwaardelijke werkstraf van 60 uur opgelegd van de politierechter. Het adolescentenstrafrecht werd vanwege zijn leeftijd toegepast. Van de rest van de groep werd in elk geval nog een jongen door de kinderrechter veroordeeld.

